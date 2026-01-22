NexPhone bringt Windows (wieder) aufs Smartphone

Das US-Startup NexComputer hat mit dem Nexphone ein Smartphone vorgestellt, das sowohl mit Android als auch mit Linux und Windows 11 betrieben werden kann. Wie Emre Kosmaz, CEO von Nex Computer in einem Blog Post ankündigt
, wird das Gerät im dritten Quartal auf den Markt kommen und zwar zu einem moderaten Preis von rund 550 Dollar.
Als Standard-Betriebssystem kommt dabei Android zum Einsatz, während ein Debian-Linux als App gestartet werden kann. Windows 11 wird schilesslich via Dual-Boot ermöglicht, womit das Smartphone zum Mini-PC wird. Da Windows 11 bekanntlich nicht über eine Benutzeroberfläche für Smartphones verfügt, haben die Macher hier mit Mobile UI eine eigene grafische Oberfläche erstellt, die zumindest optisch an Windows Mobile erinnert.
Das Konzept, das Smartphone als PC zu nutzen und hierfür direkt einen Monitor anzuschliessen, ist nicht neu. Samsung hatte einst ein Projekt namens Dex in der Pipeline, während Microsoft vor zehn Jahren das Continuum-Konzept vorstellte. Durchsetzen konnten sich die Ideen aber nicht.
Was die Spezifikationen des NexPhone betrifft, entsprechen diese einem Midrange-Gerät. Das Display stallt mit seiner 5,58-Zoll-Diagonalen 1080 x 2403 Bildpunkte bei 403 ppi dar. Die RAM-Ausstattung wird mit 12 GB angegeben und an Speicher stehen 256 GB zur Verfügung, der sich via MicroSD-Karten beliebig erweitern lässt. Für die Rechenpower sorgt ferner eine Octo-Core-CPU von Qualcomm. Zur weiteren Ausstattung zählen ein grosszügiger 5000-mAh-Akku, eine 64-MP-Kamera von Sony sowie eine UltraWide-Kamera mit 13 MP von Samsung. Dazu findet sich eine 10-MP-Selfie-Kamera. Was die Connectivity anbelangt, werden Wifi 6e, Bluetooth 5.2, NFC sowie GPS unterstützt.
(rd)