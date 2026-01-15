Reddit-Konkurrent Digg geht erneut an den Start

Der einstige News-Aggregator, Social-Bookmark-Service und Reddit-Konkurrent Digg strebt ein Comeback an und ist im Rahmen einer Beta wieder an den Start gegangen. Anders als bei Reddit setzt man bei Digg mehr auf künstliche Intelligenz, etwa für das Filtern von Spam oder das Entdecken von Regelverstössen.
Digg ging ursprünglich 2004 an den Start und ermöglichte es den Usern, Links zu posten, die sodann bewertet und in dynamischen Listen aggregiert wurden. Nach einem missglückten Redesign 2010 wanderten dann viele Nutzer zu Reddit ab, was zu einem starken Nutzerschwund führte. 2012 wurde Digg dann aufgeteilt und verkauft. Vor knapp einem Jahr kauften dann der ursprüngliche Gründer Kevin Rose und Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian die Plattform zurück, um im vergangenen Sommer einen Relaunch mit dem ursprünglichen Feature-Set zu starten.
Seit gestern Mittwoch ist die Beta nun öffentlich zugänglich und Interessierte können sich derzeit registrieren
, um eine Einladung zu erhalten.
(rd)