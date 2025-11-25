Notepad bekommt Tabellen-Funktion

Notepad wird vom einfachen Texteditor zu einem immer umfangreicheren Tool. Seit ein paar Jahren verpasst Microsoft
der altbekannten Standard-Anwendung für Windows immer wieder neue Features. Und nun bekommt Notepad eine Tabellen-Funktion.
Die Funktion ist, Notepad entsprechend, einfach: In der Symbolleiste oben, direkt neben den Optionen zur Textformatierung, wird sich künftig eine Tabellen-Option finden, wie man sie aus Word kennt. Über ein Drop-down-Menü lassen sich dort Tabellen mit einem gewünschten Raster (bis zu 5x5 Zellen) direkt einfügen. Das Feature wird derzeit mit Version 11.2510.6.0 an Insider (Canary- und Dev-Channels für Windows 11) ausgerollt. Wenn die Tabellen-Funktion schliesslich an die breite Masse ausgeliefert wird, dürfte es sich dabei wohl um eine neue, inbegriffene Standardfunktion handeln.
Kostenpflichtig sind derweil die KI-Features in Notepad, für die ein Copilot-Abo notwendig ist. Für diese liefert das aktuelle Insider-Update ebenfalls Verbesserungen: Die KI-Antworten bei den Funktionen Schreiben, Umschreiben und Zusammenfassen werden neu gestreamt, entstehen also nach und nach vor den Augen des Nutzers, womit dieser laufend interagieren kann. Bisher musste gewartet werden, bis die KI den Output als Ganzes ausgab.
(win)