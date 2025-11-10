cnt
HDD-Lieferzeiten liegen mittlerweile bei 2 Jahren
Der Bau von immer neuen KI-Rechenzentren sorgt für erhebliche Lieferprobleme bei Speicherprodukten. Inzwischen müssen Unternehmenskunden bei bestimmten Modellen bis zu zwei Jahre warten.
10. November 2025

     

Die Lieferprobleme bei Speicherprodukten nehmen mittlerweile drastische Ausmasse an. Verantwortlich dafür ist vor allem die hohe Nachfrage im Zuge des Baus und Ausbaus von KI-Rechenzentren. Diese sorgt aktuell dafür, dass sich die Lieferzeiten für Festplatten deutlich erhöhen, wie die taiwanesische "Digitimes" (via "Tom’s Hardware") berichtet.

Derzeit soll sich die Wartezeit bei Enterprise-Modellen mit hohen Kapazitäten auf bis zu 24 Monate belaufen. Und das sorgt für Probleme an anderer Stelle. Denn viele Hyperscaler greifen laut dem Bericht stattdessen zu QLC-NAND-basierten SSDs, um die langen Wartezeiten zu vermeiden. Daher zeigen sich auch in diesem Produktbereich bereits Lieferengpässe, während die SSD-Preise weltweit steigen.


Nicht weniger problematisch sieht es bei DRAM aus. Die Vertragspreise für DRAM zwischen Herstellern und Grosskunden sind aufgrund des KI-Booms in einem Jahr um mehr als 170 Prozent gestiegen. Endverbraucher werden die Auswirkungen wohl 2026 zu spüren bekommen. (sta)


