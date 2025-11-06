Microsoft will Kontextmenü in Windows 11 aufräumen

Microsoft
will die mit Windows 11 neu gestalteten Kontextmenüs (aufgerufen via Rechtsklick auf Files) verbessern. Denn die Neugestaltung sollte zwar mehr Einfachheit bringen – gelungen ist das aber nur bedingt. Die Rückmeldungen zum neuen Kontextmenü sind durchzogen. Nun sollen Entwickler die Möglichkeit bekommen, hybride Sub-Menüs zu gestalten. Diese wurden in einem Entwickler-Call diskutiert und erstmals gezeigt (WinUI Community Call auf Youtube, siehe unten ab 1:00:05), wie "Neowin" berichtet
.
Neu soll das Kontextmenü aufgeräumter und mit deutlich weniger Menüpunkten daherkommen. Weitere Funktionen werden in den neuen Sub-Menüs untergebracht. Im angeführten Beispiel gibt es beim Rechtsklick auf eine Bilddatei damit etwa die Option "in Photos öffnen", darunter fehlt neu aber die Option "öffnen mit…". Die Möglichkeit, die Datei mit einer anderen Software zu öffnen oder eine neue Standardsoftware zum Öffnen zu bestimmen, soll neu im Sub-Menü landen, das über einen Pfeil rechts neben dem primären Menüpunkt zugänglich ist (siehe Bild unten).
Wann und in welcher Form die Änderungen Einzug finden, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch unklar.
(win)