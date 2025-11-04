Visio Data Visualizer für Excel wird eingestellt

Das Add-in Visio Data Visualizer wird aus dem Excel-Store entfernt und der zugrunde liegende Dienst im März 2026 abgeschaltet. Das Tool wandelte Tabellendaten direkt in Excel in Visio-Diagramme wie Flussdiagramme, funktionsübergreifende Flussdiagramme und Organigramme um und funktionierte auch ohne Visio-Lizenz. Nach Angaben
von Microsoft bleibt das Data Visualizer-Add-in bis zum 8. Dezember 2025 funktionsfähig und unterstützt, danach verschwinden auch die zugehörigen Vorlagen aus dem Add-in-Store und neue Diagramme lassen sich nicht mehr erstellen. Ab dem 2. März 2026 werden in Excel eingebettete Data-Visualizer-Diagramme nicht mehr geladen, die Daten in den Tabellen bleiben jedoch erhalten.
Für Microsoft-365-Abonnenten empfiehlt Microsoft
, bestehende Diagramme als Visio-Datei im Format .vsdx zu speichern und sie anschliessend in Visio für das Web zu öffnen. Die Datenverbindung und Aktualisierungsfunktionen stehen nach dem 2. März 2026 nicht mehr zur Verfügung.
Für Endverbraucher ohne Microsoft-365-Abo rät Microsoft
, Diagramme in der Option "Als gespeichertes Bild anzeigen" in ein statisches Bild umzuwandeln und dieses in die Tabelle einzufügen. Alternativ ist ein Screenshot möglich. Als Ersatz verweist Microsoft auf Visio Plan 2 und die Erstellung von Data-Visualizer-Diagrammen über die Visio-Desktop-App sowie auf Informationen und Unterstützung in den Visio-for-the-Web-FAQs
.
(dow)