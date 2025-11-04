cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Visio Data Visualizer für Excel wird eingestellt
Quelle: Depositphotos

Visio Data Visualizer für Excel wird eingestellt

Microsoft beendet das Visio Data Visualizer-Add-in für Excel. Nutzerinnen und Nutzer können ihre mit dem Add-in erstellten Diagramme noch bis zum 2. März 2026 sichern.
4. November 2025

     

Das Add-in Visio Data Visualizer wird aus dem Excel-Store entfernt und der zugrunde liegende Dienst im März 2026 abgeschaltet. Das Tool wandelte Tabellendaten direkt in Excel in Visio-Diagramme wie Flussdiagramme, funktionsübergreifende Flussdiagramme und Organigramme um und funktionierte auch ohne Visio-Lizenz. Nach Angaben von Microsoft bleibt das Data Visualizer-Add-in bis zum 8. Dezember 2025 funktionsfähig und unterstützt, danach verschwinden auch die zugehörigen Vorlagen aus dem Add-in-Store und neue Diagramme lassen sich nicht mehr erstellen. Ab dem 2. März 2026 werden in Excel eingebettete Data-Visualizer-Diagramme nicht mehr geladen, die Daten in den Tabellen bleiben jedoch erhalten.

Für Microsoft-365-Abonnenten empfiehlt Microsoft, bestehende Diagramme als Visio-Datei im Format .vsdx zu speichern und sie anschliessend in Visio für das Web zu öffnen. Die Datenverbindung und Aktualisierungsfunktionen stehen nach dem 2. März 2026 nicht mehr zur Verfügung.


Für Endverbraucher ohne Microsoft-365-Abo rät Microsoft, Diagramme in der Option "Als gespeichertes Bild anzeigen" in ein statisches Bild umzuwandeln und dieses in die Tabelle einzufügen. Alternativ ist ein Screenshot möglich. Als Ersatz verweist Microsoft auf Visio Plan 2 und die Erstellung von Data-Visualizer-Diagrammen über die Visio-Desktop-App sowie auf Informationen und Unterstützung in den Visio-for-the-Web-FAQs. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft beseitigt Bug bei "Update and Shutdown"

 3. November 2025 - Sobald das neue Preview Update KB5067036 auf dem Windows-11-PC installiert ist, fällt ein lästiger Fehler weg: Nach einem Windows-Update, das mit "Aktualisieren und Herunterfahren" initiiert wurde, fährt der PC am Schluss tatsächlich herunter, statt neu zu starten.

Microsoft kündigt neue Copilot-Funktionen an

 27. Oktober 2025 - Mit dem Copilot Fall Release führt Microsoft zwölf neue Funktionen für seinen KI-Assistenten ein. Copilot soll damit persönlicher werden, mit zusätzlichen Informationsquellen interagieren und sich an vergangene Chats erinnern.

Microsoft verpasst Paint neues Restyle Feature

 23. Oktober 2025 - Mit der Funktion Restyle bekommt Paint eine Funktion, um den Stil von Bildern anzupassen. Das Feature wird nun für Insider ausgerollt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
Sicher genug!
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER