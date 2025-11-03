cnt
Manipulierte Flyoobe-Downloads können den PC gefährden
Manipulierte Flyoobe-Downloads können den PC gefährden

Laut dem Entwickler des Windows-11-Tools Flyoobe existiert eine nicht offizielle Download-Site, die manipulierte und bösartige Varianten des Tools bereitstellt. Nur sein eigenes Github-Repo sei sicher.
3. November 2025

     

Mit dem Tool Flyoobe lässt sich Windows 11 auch auf von Microsoft nicht unterstützen PCs installieren ("Swiss IT Magazine" berichtete). Darüber hinaus erlaubt die App, das System auf verschiedene Weise anzupassen, zum Beispiel durch „Debloating“: Windows 11 wird damit von allerlei Ballast befreit, sodass es schneller läuft, was vor allem auf schwächer ausgestatteten PCs von Vorteil ist.

Nun warnt allerdings der Entwickler von Flyoobe vor einem nicht offiziellen Download-Server, der nicht direkt mit dem Projekt verbunden ist: "Laden sie nicht von https://flyoobe.net herunter. Dies ist kein offizieller Mirror und kann manipulierte oder bösartige Builds liefern. Es besteht keine Verbindung zu mir oder zu den offiziellen Seiten des Projekts."


Der einzige offizielle Download-Standort ist demnach das Github-Repo von Flyoobe. Zwar behauptet die nicht offizielle Website, sie hoste ausschliesslich sichere Downloads von Flyoobe und gibt sich als offizieller Download-Standort aus. Dennoch ist es empfehlenswert, das Tool nur via Github des Entwicklers herunterzuladen. (ubi)


