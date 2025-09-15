cnt
Windows-11-Tool Flyoobe erhält neuen Setup Screen
Windows-11-Tool Flyoobe erhält neuen Setup Screen

Die neueste Version 1.11 des Tools Flyoobe bietet stark verbesserte Einstellungsmöglichkeiten und erlaubt direkt bei der Installation, einen Standardbrowser zu wählen und vorinstallierte Apps zu entfernen.
15. September 2025

     

Das Tool Flyoobe, gerne genutzt zur Umgehung von Microsoft Hardware-Anforderungen an Windows-11-PCs und generell zur Verbesserung der Out-of-Box-Experience (OOBE) von Windows 10 und 11, erfreut sich grosser Beliebtheit. Vor einigen Tagen ist es wegen einer vorübergehenden Sperrung des Kontos des Entwicklers plötzlich aus Github verschwunden. Jetzt ist es wieder da, und zwar in der neuen Version 1.11. Die Hauptneuerung ist ein sogenanntes OOBE Assist Tile, ein Setup Screen, der mit verschiedenen Optionen aufwartet, darunter die Wahl eines Standardbrowsers, ein Blick mit Erläuterung auf die KI-Features von Windows 11 und die Entfernung von vorinstallierten Apps.


Des Weiteren bietet die neue Version einige Detailverbesserungen und Fehlerbehebungen wie verbesserte Skriptausführung, neue Default Extensions und mehr. Eine komplette Auflistung aller Änderungen ist auf der Github-Seite des Entwicklers Belim zu finden. (ubi)


