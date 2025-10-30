Zyxel stellt sichere Logins ohne Passwort vor

Zyxel Networks, ein Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen, führt passwortlose Logins und KI-gesteuerte Sicherheitsfunktionen ein, damit Unternehmen schneller auf Bedrohungen reagieren und mit weniger Aufwand arbeiten können. Nach Angaben von Zyxel
handelt es sich bei der Passkey-Anmeldeoption um die branchenweit erste Funktion für KMU, die biometrische Verfahren oder die Geräte-PIN nutzt und so ohne Passwort auskommt. Die Option ergänze bestehende Logins wie Passwort mit Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie Google ID, Apple ID und Microsoft Entra ID.
Laut Unternehmen erstreckt sich Passkey auf zahlreiche Dienste des Anbieters wie MyZyxel, Nebula, SecuReporter, Astra, Circle, Marketplace, Store, Support Campus, Community und Education Center. Die Unterstützung für Netzwerkanwendungen wie WLAN- und Fernzugriffs-VPN-Logins über Nebula Cloud Authentication für KMU soll in der ersten Hälfte 2026 folgen.
Für die Abwehr setzt Zyxel nach eigenen Angaben auf KI-gestützte Sicherheitsupdates. Auf Firewalls der-USG Flex-H-Serie mit uOS v1.36+ soll maschinelles Lernen Zero-Day-Angriffe und KI-Bedrohungen über Signaturen hinaus blockieren. Administratoren können Tausende Anwendungen inklusive GenAI-Apps wie Deepseek, ChatGPT und Gemini erkennen und steuern. Zudem überwacht SecuReporter laut Zyxel den Gerätezustand mit KI, erstellt wöchentliche Bedrohungsberichte per AI Smart Summary und bietet mit dem Assistenten SecuPilot natürlichsprachliche Unterstützung bei Analyse und Triage. Die Funktion AI-Monitor soll im November 2025 verfügbar werden.
(dow)