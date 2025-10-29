Copilot Vision macht Bildschirmanalyse per Text möglich

Die Bildschirmanalyse Copilot Vision funktioniert nun auch ohne Mikrofon und lässt sich per Tastatur bedienen. Copilot Vision war bislang sprachgeführt, jetzt reagiert Copilot im selben Chatfenster auf geteilte Apps oder ganze Bildschirme und liefert Text-Antworten.
Zum Start aktivieren Nutzende die Funktion über das Brillensymbol in der Copilot-App, schalten die Option "Start with voice" aus und wählen die App oder den Bildschirm zur Freigabe, so Microsoft
. Per Mikrofon-Taste lässt sich eine laufende Text-Vision-Sitzung auf Wunsch auch wieder in eine Sprach-Vision-Sitzung umwandeln, beendet wird sie mit "Stopp" oder "X".
Der Hersteller nennt als Ziel, Vision flexibler nutzbar zu machen, etwa wenn keine Kopfhörer zur Hand sind oder Text bevorzugt wird. Nach Angaben von Microsoft sollen Analyse und Rückmeldung wahlweise per Text oder Sprache im gleichen Ablauf funktionieren, um das Copilot-Erlebnis unter Windows zu vereinheitlichen.
Die Verteilung erfolgt über den Microsoft Store an alle Insider-Kanäle, unterstützt wird die Copilot-App ab Version 1.25103.107. Die Einführung wird schrittweise ausgerollt, daher erhalten nicht alle Insider die Neuerungen sofort.
(dow)