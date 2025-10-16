cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
So hätten die Icons von Word und Excel aussehen können
Quelle: Microsoft

So hätten die Icons von Word und Excel aussehen können

Microsoft zeigt verworfene Icon-Entwürfe des jüngsten Office-Redesigns und gibt auf Instagram Einblicke in Alternativen für Word, Excel und PowerPoint, teils ganz ohne Buchstaben.
16. Oktober 2025

     

Microsoft präsentiert auf dem eigenen Instagram-Kanal Design alternative Icons für Word, Excel und Powerpoint aus der Entwicklungsphase und zeigt sogar Varianten, in denen die bekannten Buchstaben fehlen. Für jede der drei Apps wurden sechs Konzepte veröffentlicht, die mit unterschiedlichen Ansätzen experimentieren, etwa mit übergrossen Buchstaben als Hauptmotiv oder mit komplett buchstabenfreien Piktogrammen statt der klassischen Kombination aus Buchstabe und Dokumentbezug.

Begleitend teilte Microsoft eine Zeitleiste zur Entwicklung des Word-Icons von 2003 bis 2025. Frühere Versionen setzten auf skeuomorphe (Designstil, bei dem digitale Elemente das Aussehen von realen Objekten nachahmen) Details, später folgten Flat-Design und der Wechsel zum Fluent-Design-System.


Die aus dem dokumentierten Designprozesse entstandenen Icons, die Microsoft unlängst schon gezeigt hatte, werden nun schrittweise im Microsoft-Ökosystem ausgerollt. Teilnehmer des Microsoft-365-Insider-Programms können sie bereits auf Windows nutzen. Auch einzelne Dienste tragen die neue Ikonografie, etwa Onedrive für Windows sowie ausgewählte Microsoft-Webseiten wie die Verwaltungsseite für Microsoft-Konten. Parallel arbeite Microsoft an weiteren Redesigns, darunter ein aktualisiertes Startmenü für Windows 11, das laut Unternehmen bald allgemein verfügbar sein soll. (dow)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft stellt MAI-Image-1 vor

 14. Oktober 2025 - Microsoft hat mit MAI-Image-1 sein erstes vollständig intern entwickeltes Text-zu-Bild-Modell angekündigt, das auf LMArena in den Top 10 debütiert und laut Microsoft bald in Copilot sowie im Bing-Bildgenerator verfügbar sein soll.

Neue Icons für Microsoft 365: Alles muss aussehen wie Copilot

 6. Oktober 2025 - Das neue Design für die Icons der Microsoft 365 Apps wird vollmundig angepriesen. Letztendlich wird aber klar: Es muss einfach alles aussehen wie Copilot.

Neue Icons für Windows 10

 3. März 2020 - Microsoft hat damit begonnen, neue Icons für Windows 10 auszuliefern. Bislang gab es die neue Icon-Sprache nur für Nutzer der Insider Previews.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER