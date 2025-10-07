cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Nutanix macht Cloud Clusters über OVH Cloud verfügbar
Quelle: OVHcloud

Nutanix macht Cloud Clusters über OVH Cloud verfügbar

Nutanix stellt Cloud Clusters ab sofort auch über OVH Cloud bereit. Damit stärken die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft für den europäischen Markt.
7. Oktober 2025

     

Nutanix und der französische Provider OVH Cloud stellen gemeinsam Nutanix Cloud Clusters bereit. Damit findet Nutanix neben den US-Hyperscalern auch einen europäischen Provider für sein Hybrid-Cloud-Angebot. Erklärtes Ziel der beiden Partner: die europäische Datensouveränität stärken. Bisher war Nutanix Cloud Clusters ausschliesslicch über die AWS, Microsoft Azure und Google Cloud verfügbar.

Das neue gemeinsame Projekt erweitert die bestehende Zusammenarbeit beider Unternehmen. Kunden sehen OVH Cloud laut einer Mitteilung ab sofort in ihrem Nutanix-Konto gelistet. "Unsere Zusammenarbeit mit OVH Cloud, einem Service-Provider-Partner im Rahmen unseres Partnerprogramms Nutanix Elevate, bedeutet für unsere Kunden eine weitere Wahlmöglichkeit", erklärt Sammy Zoghlami, Senior Vice President EMEA bei Nutanix. Das Nutanix-Angebot auf OVH Cloud erweitere sich nun um Nutanix Cloud Clusters.


"Die erweiterte Partnerschaft mit Nutanix stärkt OVH Clouds Position als Europas Souveräne Cloud", betont wiederum Caroline Comet-Fraigneau, Chief Sales Officer bei OVH Cloud. "Unternehmen suchen heute nach vertrauenswürdigen, transparenten und effizienten Alternativen für ihre Hybrid-Multicloud-Strategien. Nutanix Cloud Clusters auf OVH Cloud liefert genau das – auf direktem Weg und mit dem Mass an Leistung und Souveränität, das unsere Kunden verlangen." (sta)
(Quelle: Nutanix)
(Quelle: OVHcloud)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft entkommt Wettbewerbsklage von OVH Cloud

 22. Juli 2024 - OVH Cloud hat sich mit Microsoft geeinigt, die Antitrust-Beschwerde vom März 2022 fallen zu lassen. Microsoft muss dafür sein Cloud-Geschäftsgebaren in einigen Punkten ändern.

OVH Cloud startet mit Local Zone in Zürich

 27. Mai 2024 - Mit einer Local Zone in Zürich will der Cloud Provider OVH Cloud Schweizer Kunden IT-Infrastruktur mit niedrigen Latenzzeiten und lokaler Datenhaltung anbieten.

Cisco gibt Ende des Hyperflex HCI-Portfolios bekannt

 17. September 2023 - Cisco stellt sein Hyperflex-Angebot ein. End-of-Life- und End-of-Sale-Termine stehen bereits fest, Kunden sollen stattdessen auf Nutanix-Software in Kombination mit Cisco-Hardware migrieren.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER