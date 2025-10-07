Nutanix macht Cloud Clusters über OVH Cloud verfügbar

Nutanix und der französische Provider OVH Cloud stellen gemeinsam Nutanix Cloud Clusters bereit. Damit findet Nutanix neben den US-Hyperscalern auch einen europäischen Provider für sein Hybrid-Cloud-Angebot. Erklärtes Ziel der beiden Partner: die europäische Datensouveränität stärken. Bisher war Nutanix Cloud Clusters ausschliesslicch über die AWS, Microsoft Azure und Google Cloud verfügbar.
Das neue gemeinsame Projekt erweitert die bestehende Zusammenarbeit beider Unternehmen. Kunden sehen OVH Cloud laut einer Mitteilung ab sofort in ihrem Nutanix-Konto gelistet. "Unsere Zusammenarbeit mit OVH Cloud
, einem Service-Provider-Partner im Rahmen unseres Partnerprogramms Nutanix Elevate, bedeutet für unsere Kunden eine weitere Wahlmöglichkeit", erklärt Sammy Zoghlami, Senior Vice President EMEA bei Nutanix
. Das Nutanix-Angebot auf OVH Cloud erweitere sich nun um Nutanix Cloud Clusters.
"Die erweiterte Partnerschaft mit Nutanix stärkt OVH Clouds Position als Europas Souveräne Cloud", betont wiederum Caroline Comet-Fraigneau, Chief Sales Officer bei OVH Cloud. "Unternehmen suchen heute nach vertrauenswürdigen, transparenten und effizienten Alternativen für ihre Hybrid-Multicloud-Strategien. Nutanix Cloud Clusters auf OVH Cloud liefert genau das – auf direktem Weg und mit dem Mass an Leistung und Souveränität, das unsere Kunden verlangen."
(sta)