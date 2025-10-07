cnt
Windows 11 Build 27959 mit UI-Feinschliff
Quelle: Depositphotos

Windows 11 Build 27959 mit UI-Feinschliff

Microsoft testet eine neue Vorabversion mit flexibleren Anzeigeeinblendungen, frischen Tastenkürzeln und vielen Fehlerbehebungen. Zusätzlich gibt es bekannte Einschränkungen bei Energiefunktionen.
7. Oktober 2025

     

Das neue Canary-Build 27959 bringt verschiebbare System-Overlays, neue Tastenkürzel und viele Bugfixes. Konkret lassen sich die Einblendungen für Helligkeit, Lautstärke, Flugmodus und virtuelle Desktops nun von der bisherigen Unterkante auf "oben links" oder "oben mittig" verschieben (unter Einstellungen > System > Benachrichtigungen > Position des Popups auf dem Bildschirm). Neu sind auch Tippkürzel: WIN + Minus setzt einen Halbgeviertstrich, WIN + Umschalt + Minus einen Geviertstrich; ist die Lupe aktiv, zoomt WIN + Minus weiterhin. Im Freigabefenster können Lieblings-Apps angeheftet werden.

Unter der Haube gibt es laut Unternehmen spürbare Verbesserungen beim Datei-Explorer (schnelleres Öffnen von Cloud-Dateien, flottere Kontextmenüs) und viele Fixes, etwa für falsche Akkuanzeigen in der Taskleiste, Fokusprobleme bei App-Vorschauen sowie Darstellungsfehler bei hoher Textskalierung oder in RTL-Sprachen. ARM64-Geräte erhalten einen Fix gegen vermehrte Green Screens. Als bekanntes Problem nennt Microsoft derzeit Aussetzer bei Ruhezustand und Herunterfahren auf einigen Geräten.


Alle Details und die vollständige Liste der Änderungen finden sich im offiziellen Beitrag von Microsoft. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Wichtige Details fürs 25H2-Update von Windows 11 auf Business-PCs

 2. Oktober 2025 - Wer die Baseline-Updates von Windows 11 auf Business-Rechnern zum falschen Zeitpunkt einspielt, fliegt aus dem Hotpatch-Zyklus raus. In Folge brauchts für die Security-Updates bis zum nächsten Baseline-Update jeweils einen Reboot.

Microsoft startet mit Verteilung von Windows 11 25H2

 1. Oktober 2025 - Das grosse Herbst-Update für Windows 11 steht bereit. Allzu viele Neuerungen gibt es jedoch nicht. Dafür verschwindet unter anderem Powershell 2.

Microsoft aktiviert Wi-Fi 7 für Unternehmensnetze

 30. September 2025 - Mit Windows 11 24H2 und dem September-Update 2025 macht Microsoft die Wi-Fi-7-Unterstützung für Enterprise-Access-Points allgemein verfügbar. Ziel sind mehr Tempo, höhere Stabilität und verpflichtendes WPA3-Enterprise.


