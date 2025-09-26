cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Cisco meldet Zero-Day-Angriffe, CISA fordert zum Updaten auf
Quelle: Depositphotos

Cisco meldet Zero-Day-Angriffe, CISA fordert zum Updaten auf

Cisco meldet zwei aktiv ausgenutzte Schwachstellen in ASA- und FTD-Systemen und rät dringend zum Patchen. Wenige Stunden danach veröffentlichte die US-Behörde CISA eine Notfallrichtlinie für Bundesstellen.
26. September 2025

     

Cisco berichtet von zwei aktiv ausgenutzten Schwachstellen in ASA- und FTD-Firewalls, worauf die US-Behörde CISA wenige Stunden später umgehende Updates verlangte. Wie "Bleeping Computer" berichtet, ermöglicht die erste Lücke (CVE-2025-20333) authentifizierten Angreifern das Ausführen von Code aus der Ferne, die zweite (CVE-2025-20362) öffnet ohne Anmeldung den Zugriff auf eigentlich geschützte Web-Endpunkte. Betroffen sind die Firewall-Produkte ASA (Adaptive Security Appliance) und FTD (Firepower Threat Defense).

Wenige Stunden später zog CISA nach und erliess die Emergency Directive 25-03. Nach Angaben der Behörde müssen US-Bundesbehörden alle ASA- und Firepower-Geräte sofort erfassen, kompromittierte Systeme isolieren und ungepatchte Geräte aktualisieren. CISA warnt vor einer breit angelegten Kampagne, die auf nicht authentifizierte Remotecodeausführung und hartnäckige Persistenz zielt – bis hin zu Manipulationen des Startsystems (Rommon).


Weitere Details liefern nationale Stellen, auf die sich "Bleeping Computer" bezieht: Das britische NCSC sieht Angriffe auf 5500-X-Modelle ohne Secure Boot und nennt Malware wie "Line Viper" (User-Mode) und das Bootkit "RayInitiator", die Neustarts und Firmware-Updates überstehen. Cisco ordnet die aktuellen Vorfälle zudem der länger laufenden Kampagne "ArcaneDoor" zu, in der seit 2023 weitere ASA/FTD-Zero-Days missbraucht wurden.

Zusätzlich patchte Cisco eine dritte kritische Lücke (CVE-2025-20363) in ASA/FTD und IOS. Laut Hersteller gibt es hierfür bisher keine bestätigte Ausnutzung. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Sicherheitslücke in über 100 Dell-Laptopmodellen entdeckt

 6. August 2025 - Spezialisten von Cisco Talos haben Schwachstellen in der ControlVault3-Firmware von Dell entdeckt, die Angreifenden dauerhafte Zugriffe auf betroffene Rechner der Latitude- und Precision-Serie ermöglichen.

Cisco zeigt neue Netzwerk- und Security-Lösungen für KI-Ära

 11. Juni 2025 - Cisco hat auf dem Technologie-Event Cisco Livein San Diego zahlreiche Produktneuerungen vorgestellt, die allem voran auf effizienten und sicheren Betrieb von KI-Systemen abzielen. Oder Ki selbst nutzen, um IT-Teams zu unterstützen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER