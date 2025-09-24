cnt
Microsoft bestätigt Fehler bei DVD- und Blu-ray-Wiedergabe
Quelle: Depositphotos

Microsoft bestätigt Fehler bei DVD- und Blu-ray-Wiedergabe

Ein Ende August veröffentlichtes Windows-Update kann bei gewissen Blu-ray-, DVD- und Digital-TV-Anwendungen zu Wiedergabeproblemen führen. Das hat Microsoft nun bestätigt.
24. September 2025

     

Nach einem optionalen Windows-Update vom 29. August 2025 (KB5064081) für Windows 11 24H2 kann es bei der Wiedergabe von Blue-rays sowie DVDs zu Fehlern kommen. Das hat Microsoft nun bestätigt. Die Fehler tauchen demnach bei bestimmten Anwendungen zur Wiedergabe geschützter Inhalte auf. Betroffen sind unter anderem Programme, die den Enhanced Video Renderer mit HDCP-Unterstützung oder Digital Rights Management (DRM) für digitale Audiosignale verwenden. Anwender berichten laut Microsoft von Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Urheberrechtsschutz, Unterbrechungen, eingefrorenen Bildschirmen oder schwarzem Bild.


Das Problem betrifft ausschliesslich physische Medien wie Blu-rays, DVDs oder Digital-TV-Anwendungen. Streamingdienste sind laut Microsoft nicht betroffen.
Das Unternehmen arbeitet an einer Lösung, die in zukünftigen Updates bereitgestellt werden soll. Die Störung betrifft Windows 11 in der Version 24H2. (mw)


