Google Play mit mehr Personalisierung und Games on PC

Auch wenn es alternative App Stores für Android-Apps gibt, bleibt Google
Play für die meisten User nach wie vor die bevorzugte Quelle. Der Play Store wird laufend mit neuen Features und Verbesserungen aktualisiert – jetzt wartet Google mit einem Major Update auf. Dabei geht es in erster Linie um Personalisierung: Neu ist ein "You" Tab, unter dem die verschiedenen Neuerungen konsolidiert sind. Dazu gehören insbesondere neue Funktionen für Gamer. So werden nun alle Achievements, Spielstatistiken so wie der KI-generierte Avatar zentral zusammengeführt.
Unter diesem Tab findet sich auch das neue, Gemini-Live-gestützte Overlay Play Games Sidekick, das beim Spielen in Echtzeit Unterstützung bietet. Die Detailseiten für die Games hat Google ebenfalls überarbeitet. Sie enthalten Informationen über den jweiligen Titel wie etwa Promotionen des Entwicklers und Events, die im Zusammenhang mit dem Spiel stattfinden. Eine zweite Neuerung, die ebenfalls im Gaming-Bereich anzusiedeln ist: Google Play Games on PC hat die Betaphase verlassen, ist nun allgemein verfügbar und bietet über 200'000 Titel sowohl für Mobilgeräte aus auch für PCs.
Auch das Apps Tab hat Google überarbeitet. Es soll nun einfacher sein, die gewünschten Apps und Inhalte zu finden. Man kann jetzt mithilfe der Guided-Search-Funktion App finden, indem man einfach das Ziel eingibt – zum Beispiel "eine Wohnung finden". Die im Play Store integrierte KI-Funktionalität fasst darauf passende Apps in Kategorien aufgeteilt zusammen. Darüber hinaus erscheinen zuoberst im Apps Tab kuratierte, aktuelle Themen in einer neuen immersiven Darstellung, etwa zu lokalen Sportevents oder Volksfesten sowie zu saisonalen Ereignissen wie Halloween - laut dem Blogbeitrag
vorerst in den USA und in Korea. Google verspricht zudem laufende Verbesserungen bei der Bedrohungserkennung und striktere Regeln für die Privatsphäre – so sollen sich die heruntergeladenen Apps ohne Bedenken Nutzen lassen.
(ubi)