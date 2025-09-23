cnt
Oracle hat jetzt zwei CEOs
Quelle: Depositphotos

Oracle hat jetzt zwei CEOs

Mit den Co-CEOs Clay Magourik und Mike Sicilia wird Oracle neu von einer Doppelspitze geführt. Die langjährige CEO Safra Catz wechselt als Vizepräsidentin in den Verwaltungsrat.
23. September 2025

     

Oracle gibt bekannt, dass Clay Magourik und Mike Sicilia zu Co-CEOs befördert wurden. Magourik amtete bisher als President, Oracle Cloud Infrastructure und ist seit 2014 für Oracle tätig. Mike Sicilia war bisher President, Oracle Industries und stiess anlässlich der Übernahme von Primavera Systems zu Oracle. Die beiden ersetzen auf dem CEO-Posten die langjährige Unternehmenschefin Safra Catz, die nun als Executive Vice Chair of the Oracle Board of Directors in den Verwaltungsrat des Unternehmens wechselt.


Zur neuen Doppelspitze merkt Gründer und Verwaltungsratspräsident Larry Ellison an: "Clays langjährige Erfahrung in der Leitung des grossen, schnell wachsenden Cloud-Infrastruktur-Geschäfts von Oracle hat gezeigt, dass er für die Rolle des CEO bereit ist. Mike hat in den letzten Jahren das Geschäft mit Branchenanwendungen von Oracle modernisiert, indem er diese Anwendungen unter Verwendung der neuesten KI-Technologien komplett neu aufgebaut hat. Beide sind bewährte Führungskräfte, und ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren Seite an Seite mit ihnen zu arbeiten." (ubi)


