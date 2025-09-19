cnt
Neue USB4-Harddisk von Seagate unterstützt 4000 MB/s
Seagates jüngste externe Festplattenserie LaCie Rugged SSD4 ist mit Kapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich und liefert an der USB4-Schnittstelle eine Geschwindigkeit von bis zu 4 GB/s.
19. September 2025

     

Storage-Spezialist Seagate hat mit der LaCie Rugged SSD4 eine neue externe Festplatte für die USB4-Schnittstelle vorgestellt. Der externe Speicher ist mit Kapazitäten von einem, zwei oder vier Terabyte erhältlich und unterstützt laut Hersteller über USB4 eine hochperformante Lesegeschwindigkeit von 4 GB pro Sekunde, beim Schreiben werden immerhin noch 3800 MB/s unterstützt.

Wie es die Namenserweiterung Rugged vermuten lässt, entspricht die Platte den IP54-Spezifikationen und ist damit weitgehend gegen Staub und Wasser geschützt. Zudem soll sie Stürze aus bis zu drei Metern Höhe schadenfrei überstehen. Weiter wurde die Platte aus mindestens 35 Prozent recyclierten Materialien gefertigt.


Seagate gewährt auf die neue Harddisk eine Garantie von drei Jahren. Der Listenpreis der 1-TB-Version beträgt 135 Dollar, während für die 2-TB-Variante 250 und für die 4-TB-Ausführung 480 Dollar verlangt werden. Wann die Disks im Schweizer Handel erhältlich sind, ist nicht gewiss. (rd)


