cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Seagate kommt Harddisk-Fälschern auf die Schliche
Quelle: Depositphotos

Seagate kommt Harddisk-Fälschern auf die Schliche

Nachdem im Frühjahr auch in der Schweiz gebrauchte Seagate-Festplatten als Neuware verkauft wurden, hat Seagate in Kooperation mit malaysischen Ermittlern in Kuala Lumpur nun eine erste Fälscherwerkstatt ausgehoben.
16. August 2025

     

Im Januar wurde bekannt, dass gebrauchte Festplatten des Herstellers Seagate als Neuware wieder in den Handel gelangt sind ("Swiss IT Magazine" berichtete verschiedentlich). Jetzt ist es einem Bericht von "Heise" zufolge Ermittlern gelungen, eine Werkstatt auszuheben, in der gebrauchte Disks in Neuware "umgewandelt" wurden.

Wie Seagate bekanntgab, ist es in Kooperation mit Beamten des malaysischen Ministeriums für Binnenhandel im Mai gelungen, eine erste Fälscherwerkstatt auszuheben. Diese soll sich in einem beengten Lagerraum in Kuala Lumpur befunden haben. Die Ermittler beschlagnahmten an die 700 Harddisks, wobei sich darunter auch Modelle der Hersteller Western Digital und Toshiba befunden haben sollen.


In der Werkstatt wurden die SMART-Werte, die mitunter auch über die Einsatzzeit der Laufwerke Auskunft geben, zurückgesetzt, worauf sie neu etikettiert und verpackt wurden, um sie sodann über lokale E-Commerce-Plattformen zu verkaufen. Die präparierten Disks wurden allerdings nicht nur im asiatischen Raum abgesetzt, sondern fanden ihren Weg auch in den europäischen Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Es muss davon ausgegangen werden, dass der Modus Operandi auch anderswo weiterhin umgesetzt wird und somit noch diverse weitere Fälscherwerkstätten in Betrieb sind. Dass auch Laufwerke anderer Hersteller gefunden wurden, dürfte weitere Ermittlungen nach sich ziehen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Betrug um Seagate-Festplatten immer raffinierter

 23. Februar 2025 - Nach ersten Hinweisen tauchen immer mehr Meldungen zu gebrauchten Seagate-Festplatten auf, die als Neuware deklariert in den Handel gelangt sind. Den Betrug zu erkennen, wird aber immer schwieriger.

Spur gebrauchter Seagate-Festplatten führt nach China

 5. Februar 2025 - Seit vergangener Woche häufen sich Berichte über als Neuware deklarierte Festplatten, die aber bereits viele Tausend Stunden Laufzeit aufweisen. Hinweise deuten jetzt auf chinesische Krypto-Farmen.

Gebrauchte Seagate-Platten werden als Neuware verkauft

 31. Januar 2025 - In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Seagate-Harddisks, die bereits während tausenden von Stunden im Einsatz waren, als Neuware verkauft; in der Schweiz etwa via Digitec Galaxus. Mittlerweile hat sich auch Seagate zum Fall geäussert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
phonestar*- Das flexibelste VoIP Angebot der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER