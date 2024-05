WD bringt welterste externe 2,5-Zoll-Harddisk mit 6 TB

Western Digital hat die nach eigenen Angaben weltweit erste externe 2,5-Zoll-Harddisk mit einem Speichervolumen von 6 Terabyte vorgestellt. Die neuen hochkapazitären Platten finden sich in den Modellreihen WD My Passport, WD Black sowie Sandisk Professional und sind somit für den privaten wie auch den professionellen Einsatz konzipiert. Über den USB-C-Anschluss ermöglichen die externen Disks eine Schreibgeschwindigkeit von 5 Gbit pro Sekunde.Die My-Passport-Varianten verfügen über einen Passwortschutz mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und sind in diversen Farben verfügbar. Während die WD-Black-Modelle für den Gaming-Bereich konzipiert sind, sind die Sandisk-Platten für professionelle Anwendungen vorgesehen. Die Disks verfügen hier über ein stoss- und druckfestes Gehäuse mit IP54-Wasser- und Staubschutz.Die Listenpreise reichen von 190 Euro für das günstigste My-Passport-Modell bis 264 Euro für das Modell SanDisk Professional G-Drive ArmorATD. Die Strassenpreise in der Schweiz reichen von 190 bis 300 Franken. (rd)