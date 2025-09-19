Microsoft stellt leistungsstärkstes Rechenzentrum der Welt vor

Anfang 2026 will Microsoft
das nach eigenen Angaben leistungsstärkste Rechenzentrum der Welt in Betrieb nehmen, wie der Konzern in einem Blog Post angekündigt
hat. Das Data Center mit der Bezeichnung Fairwater steht in Pleasantville im US-Bundesstaat Wisconsin und ist speziell auf das Training von KI-Modellen wie auch den Betrieb grosser Modelle ausgelegt.
Die Einrichtung steht auf einem gut 127 Hektar grossen Grundstück und umfasst drei Gebäude mit einer Fläche von insgesamt über 111'000 Quadratmetern. Darin sollen Hunderttausende von Nvidias GB200- und GB300-GPUs ihre Dienste verrichten. Wie Microsofts CEO Nadella via X ergänzt
, sind Nvidias Grace-Blackwell-Chips mit so vielen Glasfaserleitungen verbunden, dass damit die Erde 4,5 Mal umrundet werden kann. Die GPUs würden dabei eine zehnmal höhere Leistung als die aktuell schnellsten Supercomputer bieten.
Für die Kühlung kommt ein Flüssigkeitskühlsystem zum Einsatz, bei dem kalte Flüssigkeit direkt in die Server zirkuliert wird. Dabei wird mit einem geschlossenen Kreislauf gearbeitet, bei dem das Wasser kontinuierlich verwendet wird. Laut Microsoft
soll es sich dabei um die zweitgrösste wassergekühlte Kälteanlage der Welt handeln.
Microsoft liess sich den Bau des Fairwater-Rechenzentrums die Summe von 3,3 Milliarden Dollar kosten. Weitere vier Milliarden will der Konzern in den kommenden drei Jahren für den Bau eines zweiten Rechenzentrums in ähnlicher Grösse ausgeben, womit sich die Investitionen in Wisconsin auf über 7 Milliarden Dollar belaufen werden.
(rd)