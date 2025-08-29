cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Phison findet keine Hinweise auf SSD Fehler
Quelle: Depositphotos

Phison findet keine Hinweise auf SSD Fehler

SSD-Controller-Hersteller Phison hat bei ausführlichen Tests keine Hinweise gefunden, dass ein im August verteiltes Windows-11-Update für Schreibefehler und andere Probleme sorgt.
29. August 2025

     

Vor zwei Wochen wurden Anwendermeldungen herumgereicht, wonach ein im August verteiltes Windows-11-Update dafür verantwortlich sei, dass Solid-State-Laufwerke Daten fehlerhaft schreiben oder im System nicht mehr angezeigt werden ("Swiss IT Magazine" berichtete). Später hiess es, das Problem hänge mit SSD-Controllern vom Hersteller Phison zusammen, Microsoft untersuche die Sache und bittet die Kunden um Feedback.

Mittlerweile hat sich Phison wieder gemeldet und erklärte gegenüber "Toms Hardware", umfangreiche Testversuche hätten keine Ergebnisse geliefert. Man habe die von den Anwendern genannten SSD-Modelle während insgesamt über 4500 Stunden getestet, habe aber nichts gefunden: Man sei nicht in der Lage gewesen, die gemeldeten Probleme zu reproduzieren. Auch hätten weder Partner noch Kunden die Probleme bestätigt.


Unter dem Strich bleibt die Frage, was es mit den angeblichen Problemen im Zusammenhang mit dem Windows-Update KB5063878 tatsächlich auf sich hat. Dass sowohl der Controller-Hersteller als auch Microsoft die Meldungen ernst genommen haben, lässt vermuten, dass die Sache nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft bittet um Kunden-Feedback zu SSD-Problemen

 22. August 2025 - Bei den Problemen rund um Datenfehler bei Solid State Drives, die sich durch ein Windows-11-Update eingeschlichen haben sollen, tappt Microsoft nach wie vor im Dunkeln. Jetzt bittet der Konzern die Kunden um Feedback.

Microsoft untersucht SSD-Schreibfehler nach Windows Update

 21. August 2025 - Nachdem ein Windows-11-Update dafor sorgte, dass Daten fehlerhaft auf SSDs gechrieben wurden, arbeitet Microsoft mit NAND-Controller-Hersteller Phison nun an einer Problemlösung. Offiziell bestätigt hat Microsoft den Sachverhalt allerdings nicht.

Windows-11-Update soll gespeicherte Daten beschädigen

 18. August 2025 - Unbestätigten Meldungen zufolge soll das jüngste Windows-11-Update unter bestimmten Umständen zu Speicherfehlern führen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER