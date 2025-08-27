iPhone 17 wird am 9. September vorgestellt

Jetzt ist es quasi offiziell: Apple
wird die iPhone-17-Reihe am Dienstag, 9. September 2025 der Weltöffentlichkeit präsentieren. Dies geht aus einem X-Post
von Apple CEO Tim Cook hervor. Er schreibt in dem Post zwar nicht vom iPhone 17, verspricht aber ein "awe dropping event" – mit anderen Worten: Es sollen erstaunliche Produkte vorgestellt werden.
Erwartet werden für die iPhone-17-Serie neben dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max das Einstiegsmodell iPhone 17, das vom Design her dem iPhone 16 ähneln soll. Die Modelle Pro und Pro Max dagegen sollen ein grosses Kameramodul erhalten, das die gesamte Breite der oberen Rückseite einnimmt. Dies lässt sich unter anderem aus Leaks vom Case-Herstellen schliessen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt am 9. September zudem ein besonders dünnes Modell, das in der Serie die bisherigen Plus-Modelle ersetzt und iPhone 17 Air heissen könnte.
(ubi)