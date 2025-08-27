cnt
iPhone 17 wird am 9. September vorgestellt
Quelle: X/@tim_cook / SITM

iPhone 17 wird am 9. September vorgestellt

Apple-CEO Tim Cook hat per Social Media offiziell verkündet, dass am 9. September 2025 ein Apple Event stattfindet. Mit höchster Wahrscheinlichkeit wird dabei die neue iPhone-17-Serie präsentiert.
27. August 2025

     

Jetzt ist es quasi offiziell: Apple wird die iPhone-17-Reihe am Dienstag, 9. September 2025 der Weltöffentlichkeit präsentieren. Dies geht aus einem X-Post von Apple CEO Tim Cook hervor. Er schreibt in dem Post zwar nicht vom iPhone 17, verspricht aber ein "awe dropping event" – mit anderen Worten: Es sollen erstaunliche Produkte vorgestellt werden.


Erwartet werden für die iPhone-17-Serie neben dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max das Einstiegsmodell iPhone 17, das vom Design her dem iPhone 16 ähneln soll. Die Modelle Pro und Pro Max dagegen sollen ein grosses Kameramodul erhalten, das die gesamte Breite der oberen Rückseite einnimmt. Dies lässt sich unter anderem aus Leaks vom Case-Herstellen schliessen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt am 9. September zudem ein besonders dünnes Modell, das in der Serie die bisherigen Plus-Modelle ersetzt und iPhone 17 Air heissen könnte. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Apples Dreijahresplan für das iPhone

 25. August 2025 - Von 2025 bis 2027 soll sich das Design der iPhone-Modelle stark verändern – vom besonders dünnen iPhone 17 Air über das erste faltbare Apple-Smartphone bis zu einem Modell mit Gehäuse komplett aus Glas.

iPhone 17e mit Dynamic Island und A19-Chip

 20. August 2025 - Einem Leak aus der Lieferkette zufolge soll das Midrange-Modell iPhone 17e, das im Frühjahr 2026 erwartet wird, mit Dynamic Island und dem recht leistungsfähigen A19-Chip ausgestattet sein.

iPhone 17 soll am 19. September in den Verkauf kommen

 6. August 2025 - Insider-Informationen zufolge wird Apple das iPhone 17 am 9. September präsentieren. Der Verkaufsstart soll dann am 19. September erfolgen.


