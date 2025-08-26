Neues ICT-Portal für KMU

Suissedigital hat ein neues ICT-Portal für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) lanciert. Unter www.suissedigital.ch/kmu
sollen KMU ab sofort Zugang zu regionalen Partnern für digitale Lösungen in den Bereichen Konnektivität, digitale Dienste und Rechenzentren finden. Dazu muss lediglich die Postleitzahl eingegeben werden, um regionale Partner angezeigt zu bekommen. Auffallend ist: Sunrise mit Sitz in Opfikon wird dabei bei vielen, wenn auch nicht allen, Postleitzahlen als "Ihr Digitalisierungs-Partner in Ihrer Region" geführt.
Ergänzt wird das Angebot durch Fallstudien sowie ein Expertennetzwerk, das praktische Einblicke in erprobte Digitalisierungsprojekte bieten soll, so der Wirtschaftsverband.
Mit dem neuen Angebot will Suissedigtal laut eigenen Angaben KMU bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen. Ziel sei es, Unternehmen den Einstieg in Bereiche wie automatisierte Abläufe, datenbasiertes Marketing oder IT-Sicherheit zu erleichtern. Laut Suissedigital
mangelt es KMU häufig am notwendigen Know-how, um diese Potenziale eigenständig zu erschliessen. Das Portal soll hier als Vermittlungs- und Informationsplattform dienen.
Der Verband verweist zudem auf den Suissedigital-Day am 19. November 2025 im Kursaal Bern. Die Branchentagung richtet sich ebenfalls an KMU und verspricht Gelegenheit für den Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern von ICT-Unternehmen. Geplant sind Fachreferate sowie eine Ausstellung mit über 40 Dienstleistern.
Unternehmen, die an der Veranstaltung teilnehmen und ausstellen möchten, können sich bei Suissedigital
anmelden. Ausstellende Firmen werden zusätzlich für ein Jahr kostenlos im Expertennetzwerk des neuen KMU-Portals aufgeführt.
(mw)