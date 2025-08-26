Neues ICT-Portal für KMU

Elon Musk will Microsoft mit Macrohard das Fürchten lehren

Unter dem Markennamen Macrohard plant Elon Musks KI-Unternehmen xAI eine automatisierte Softwarefirma auf Basis von Grok, die alle Aspekte der Softwareentwicklung sowie weitere Bereiche mithilfe zahlreicher Agenten abdecken soll.