cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
SQL Server 2025 Preview erhält Ubuntu-24.04-Suppport
Quelle: Depositphotos

SQL Server 2025 Preview erhält Ubuntu-24.04-Suppport

Die öffentliche Vorschau von SQL Server 2025 erlaubt es Entwicklern nun, ihre Architekturen mit Ubuntu 24.04 auf der Enterprise Evaluation Edition von SQL Server 2025 zu testen.
25. August 2025

     

Seit dem Mai 2025 gibt es eine öffentliche Vorschauversion von SQL Server 2025. Microsoft ergänzt diese Preview gelegentlich mit neuen Features. Mit der neuesten Ergänzung führt der Hersteller für SQL Server 2025 on Linux Release Candidate 0 Support für Ubuntu 24.04 ein. Entwickler, die mit diesem Betriebssystem arbeiten, können ihre Architekturen somit nun mit der Enterprise Evaluation Edition von SQL Server 2025 testen.


Für die Installation von SQL Server 2025 Preview in Ubuntu 24.04 hält Microsoft eine Kurzanleitung bereit, ebenso für die Bereitstellung der Software unter Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2). SQL Server 2025 hat eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten bereit, darunter nativer Support für Vector Embeddings, was den neuen SQL-Server-Release ideal für KI Workloads macht. Davon profitieren auch die Treiber für .NET und JDBC, die bis zu 50 Mal schnellere Read- und 3,3 Mal schnelle Write-Operatioinen ermöglichen sollen. Dazu kommen zahlreiche weitere Neuerungen wie nativer JSON-Support, Copilot im SQL Server Management Studio und ein neuer Optimized-Locking-Mechanismus. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Lyon schmeisst Windows, Office und SQL Server raus

 30. Juni 2025 - Auf Dänemark folgt Lyon: Die Angestellten der französischen Grossstadt arbeiten statt mit Microsoft-Produkten künftig mit Linux, Onlyoffice und PostgreSQL.

Microsoft präsentiert Open-Source-Datenbank DocumentDB

 29. Januar 2025 - Microsoft hat mit DocumentDB eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank vorgestellt. Sie steht komplett lizenzfrei auf Open-Source-Basis zur Verfügung.

Fast 20 Prozent aller MS SQL Server ohne offiziellen Support

 17. Juni 2024 - Auf 19,7 Prozent der untersuchten Instanzen laufen SQL-Server-Versionen, die von Microsoft nicht mehr unterstützt werden. Bei weiteren 12 Prozent läuft der Support im Juli 2024 aus.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER