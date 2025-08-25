SQL Server 2025 Preview erhält Ubuntu-24.04-Suppport

Seit dem Mai 2025 gibt es eine öffentliche Vorschauversion von SQL Server 2025. Microsoft
ergänzt diese Preview gelegentlich mit neuen Features. Mit der neuesten Ergänzung führt der Hersteller für SQL Server 2025 on Linux Release Candidate 0 Support für Ubuntu 24.04 ein. Entwickler, die mit diesem Betriebssystem arbeiten, können ihre Architekturen somit nun mit der Enterprise Evaluation Edition von SQL Server 2025 testen.
Für die Installation von SQL Server 2025 Preview in Ubuntu 24.04 hält Microsoft eine Kurzanleitung
bereit, ebenso für die Bereitstellung der Software
unter Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2). SQL Server 2025 hat eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten bereit, darunter nativer Support für Vector Embeddings, was den neuen SQL-Server-Release ideal für KI Workloads macht. Davon profitieren auch die Treiber für .NET und JDBC, die bis zu 50 Mal schnellere Read- und 3,3 Mal schnelle Write-Operatioinen ermöglichen sollen. Dazu kommen zahlreiche weitere Neuerungen wie nativer JSON-Support, Copilot im SQL Server Management Studio und ein neuer Optimized-Locking-Mechanismus.
(ubi)