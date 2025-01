Microsoft präsentiert Open-Source-Datenbank DocumentDB

Microsoft hat DocumentDB veröffentlicht ( via Github), eine Open-Source-Dokumentendatenbankplattform auf Basis der PostgreSQL-Engine. Sie nutzt die MIT-Lizenz und erlaubt es Entwicklern somit, die Software uneingeschränkt zu verändern oder in andere Lösungen zu integrieren. Zudem gibt es "keine kommerziellen Lizenzgebühren, keine Nutzungs- oder Vertriebsbeschränkungen und keine Spielereien", wie Microsoft-Product Manager Abinav Rameesh in einem Blog-Beitrag verspricht. Ziel des Projektes ist es, einen gemeinsamen Standard für NoSQL-Datenbanken zu schaffen.Das Projekt besteht laut Rameesh aus zwei Hauptkomponenten:pg_documentdb_core, eine selbst entwickelte und angepasste Postgres-Erweiterung zur Optimierung der Unterstützung für das BSON-Format, und pg_documentdb_api, eine Erweiterung, die CRUD-Operationen, Abfragefunktionen und die Indexverwaltung implementiert. Darüber hinaus empfiehlt Microsoft FerretDB als einsatzbereite NoSQL-Datenbank, die DocumentDB als Engine einbinden kann."DocumentDB ist die erste Implementierung der ehrgeizigen Mission des Projekts, einen Standard für Open-Source-Dokumentendatenbanken zu schaffen, ähnlich wie der ANSI SQL-Standard für relationale Datenbanken", erklärt Rameesh "Die Schaffung eines NoSQL-Standards wird die Kompatibilität und Interoperabilität von NoSQL-Engines in Zukunft verbessern. Die Motivation hinter dem Standard ist die Minimierung von Unterschieden in den öffentlich zugänglichen APIs und den grundlegenden Eigenschaften der NoSQL-Datenbankimplementierungen." (sta)