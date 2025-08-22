cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Initiative für Secure Swiss Utility Network wird lanciert
Quelle: Depositphotos

Initiative für Secure Swiss Utility Network wird lanciert

Eine Gemeinschaft aus Elektrizitäts- und Technologieunternehmen hat das Secure Swiss Utility Network lanciert. Mit der Initiative soll die Resilienz des Schweizer Energie- und Versorgungsnetzes gestärkt werden.
22. August 2025

     

Um der stetig wachsenden Cyberbedrohung von kritischen Infrastrukturen zu begegnen, hat ein Bündnis aus der Schweizer Energie- und Technologiebranche das Secure Swiss Utility Network, kurz SSUN, lanciert. Zu den Trägern der Initiative zählen der Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen und die Unternehmen Anapaya, Axpo, Cyberlink, Latecom sowie die beiden Telcos Sunrise und Swisscom. Ziel der Initiative ist es, die digitale Resilienz des Schweizer Energie- und Versorgungsnetzes nachhaltig zu stärken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit dem SSUN will man eine isolierte und zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen, die kritische Datensträme schützt und den Betrieb sichert. SSUN basiert auf dem sogenannten SCION-Protokoll (Scalability, Control and Isolation On Next-Generation Networks), das von der ETH Zürich entwickelt wurde und bereits im Gesundheitswesen, im Finanzsektor wie auch in der Verwaltung eingesetzt wird. Es ermöglicht eine granulare Steuerung der Datenwege und soll erhöhten Schutz vor Cyberangriffen bieten. Dabei befindet sich die Infrastruktur vollständig in der Schweiz, womit die Souveränität und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet werden soll.


Die Governance des SSUN wird gemeinschaftlich von den Partnern getragen, die auch die Zugangsbedingungen und Betreiberpflichten definieren. Unternehmen können ab sofort mit der Migration ihrer Dienste beginnen. Für alle an die nationale Datenplattform angeschlossenen Marktpartner wird die Anbindung an das SSUN bis zum Jahr 2030 schrittweise verpflichtend. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Schweizer Unternehmen bei KI in der Cyberabwehr zurückhaltend

 4. August 2025 - Eine aktuelle Studie zeigt, dass Schweizer Führungskräfte den Einsatz von KI in der Cybersicherheit bisher als weniger relevant betrachten. Besonders jüngere Führungskräfte bewerten KI-Technologien dagegen in fünf bis zehn Jahren als sehr wichtig.

Cyberangriffe nehmen in der Schweiz weiter zu

 27. Juli 2025 - Schweizer Organisationen erlitten im zweiten Quartal im Durchschnitt 1097 Cyberangriffe pro Woche, was einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht.

Cyberbetrug hemmt das Wachstum von Schweizer KMU

 28. Mai 2025 - Eine Studie zeigt: Hiesige KMU zögern mit dem Vorantreiben des Wachstums aus Angst vor Cyberkriminellen. Denn einige haben durch einen erfolgreicher Angriff schon Kunden verloren und fürchten gar die Geschäftsaufgabe.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER