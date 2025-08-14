cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Deepseek kämpft mit Huawei-Chips
Quelle: Depositphotos

Deepseek kämpft mit Huawei-Chips

Deepseek sieht sich mit Problemen aufgrund unzureichenden chinesischen Chips konfrontiert. Die Regierung übt Druck auf das Unternehmen aus, dass keine Hardware von Nvidia zum Einsatz kommt.
14. August 2025

     

Der chinesische KI-Anbieter Deepseek steht Berichten zufolge kurz vor dem Release des neuen Modells R2, dessen Launch aber nach hinten verschoben werden musste. Dies berichtet die "Financial Times". Grund für die Verzögerung ist, dass die vorgesehenen Chips des chinesischen Zulieferers Huawei nicht die notwendige Leistung erbringen. Angeblich ist das Unternehmen für Trainingszwecke auf Nvidia-Chips gewechselt. Deepseek hätte am liebsten von Anfang an Technologie von Nvidia eingesetzt, doch aufgrund des Drucks der chinesischen Regierung, einheimische Technologie zu nutzen, fiel die Wahl des Technologiepartners auf Huawei – mit den aktuell entsprechenden Folgen.


Wie es im Bericht weiter heisst, arbeiten Huawei und Deepseek nun gemeinsam an einer Lösung, vorerst allerdings mit überschaubarem Erfolg. Die chinesischen Chips können derzeit nicht mit den Leistungswerten anderer Hersteller wie beispielsweise Nvidia mithalten. Wann das Modell R2 veröffentlicht wird, ist noch unklar, Insidern zufolge dürfte es aber trotz der gegenwärtigen Probleme nicht mehr lange dauern. (dok)


Weitere Artikel zum Thema

Deepseek kann für kriminelle Zwecke missbraucht werden

 13. Februar 2025 - Cybersecurity-Experten von Palo Alto lassen kein gutes Haar an Deepseek. Die chinesische KI sammle exzessiv Nutzerdaten und kann ausserdem für kriminelle Machenschaften missbraucht werden.

Deepseek gerät ins Visier der EU-Datenschützer

 12. Februar 2025 - Nachdem eklatante Mängel in der Sicherheit und beim Datenschutz der neuen KI-Plattform Deepseek aus China gefunden wurden, will die EU schnell und bestimmt mit Regulierungen reagieren.

Diverse Sicherheitsmängel in iOS-App von Deepseek gefunden

 11. Februar 2025 - Unverschlüsselte Datenübermittlung, unsichere Speicherung der Nutzerdaten und unnötige Datensammlung: Die Deepseek-App für iOS soll massive Sicherheitsmängel haben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
phonestar*- Das flexibelste VoIP Angebot der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER