Microsoft stellt Cloud-Notfalldienst Windows 365 Reserve vor

Microsoft stellt Windows 365 Reserve im Rahmen der Public Preview ersten Testern bereit. Die Redmonder hatten den Dienst bereits vor einigen Wochen vorgestellt und nun nochmals den Funktionsumfang konkretisiert. Windows 365 Reserve dient als Übergangslösung für Notfälle wie Hardware-Ausfälle, Cyberangriffe oder andere technische Störungen. Jeder Nutzer erhält in diesem Rahmen bis zu zehn Tage im Jahr Zugriff auf einen Cloud-PC, der bei Bedarf eingerichtet wird.
Das Angebot soll es Unternehmen ermöglichen, den Betrieb auch im Krisenfall am Laufen zu halten und so finanzielle sowie operative Auswirkungen zu reduzieren. Microsoft
verspricht dabei eine einfache Einrichtung und Verwaltung der entsprechenden Cloud-PCs. Die Administration erfolgt über Microsoft Intune mit zentralisierten Policies, automatisiertem Provisioning sowie passendem Lizenz-Management. Nutzer können ihren jeweiligen Cloud-PC wiederum von jedem Device via Browser oder Windows App ansteuern, je nachdem, was die Unternehmensrichtlinien zulassen.
Noch befindet sich Windows 365 Reserve in der öffentlichen Testphase. Die Teilnahme ist daher begrenzt und setzt eine Bewerbung über ein entsprechendes Formular voraus. Weitere Informationen sind im Tech Community-Blog
von Microsoft zu finden.
(sta)