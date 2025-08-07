Googles Coding-Agent Jules startet offiziell

Der KI-Coding-Agent Jules von Google
hat offiziell die Beta-Phase hinter sich gelassen und ist damit fortan für alle verfügbar. Neben vielen Fixes und kleinen Verbesserungen sind im Laufe der Beta, die im Rahmen von Googles jährlicher Dev-Messe Google I/O im Mai startete, auch neue Features wie Github-Integrationen gekommen.
Angetrieben wird Jules von Gemini 2.5 Pro, für Nutzer gibt es den Coding-Agent fortan in drei Ausführungen: Eine kostenlose Einsteigerversion (Introductory Access) eigne sich bestens, um Jules kennenzulernen, ist betreffend Funktionalität aber stark eingeschränkt (15 Tasks pro Tag, drei Tasks gleichzeitig). Zwei weitere Versionen kommen mit Googles Pro- und Ultra-Plan, die deutliche mehr Tasks pro Tag (100 respektive 300) erlauben und 17 respektive 210 Franken pro Monat kosten.
Mehr Infos zu Jules finden sich hier.
(win)