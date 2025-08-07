cnt
Microsoft und Google lancieren KI-Angebote für Bildungsbereich
Quelle: Depositphotos

Microsoft und Google lancieren KI-Angebote für Bildungsbereich

Der KI-Push der Tech-Riesen erreicht auch den Bildungsbereich: Sowohl Microsoft als auch Google starten mit gezielten KI-Programmen für Schulen und Unis.
7. August 2025

     

Sowohl Google als auch Microsoft erweitern ihr Angebot für den Bildungsbereich um KI-Funktionen und -Produkte. Bildungseinrichtungen, die Microsofts 365-Suite im Einsatz haben, können Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat nun für ihre Schüler und Studierenden ab 13 Jahren ohne weitere Zusatzkosten freischalten. Microsoft stellt dabei klar, dass die KI im Gegensatz zur Business-Variante keinen Zugriff auf Daten der Organisation selbst hat (Mails, Dokumente etc.). Eine Anleitung, wie Admins die Funktionen für die Schüler bereitstellen kann, stellt Microsoft hier zur Verfügung.

Googles KI-Vorstoss für den Bildungsbereich umfasst derweil etwa einen neuen KI-unterstützten Guided Learning Mode. Der Vorstoss richtet sich vorläufig jedoch nur an eine begrenzte Anzahl Länder, konkret die USA, Japan, Indonesien, Korea und Brasilien. Das Angebot, das Zugang zu Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM und Veo 3 bietet, richtet sich dabei an Studierende ab 18 Jahren. Weiter will der Suchriese 1 Milliarde US-Dollar in die KI-Bildung und ein KI-Trainings- und Forschungsprogramm in den USA investieren. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft bringt Copilot-Modus in Edge

 29. Juli 2025 - Microsoft hat mit dem Copilot-Modus in Edge eine neue experimentelle Funktion eingeführt, die KI nutzt, um Browsernutzung und Suchvorgänge effizienter zu gestalten.

Windows 11 erhält Update mit mehreren neuen KI-Features

 23. Juli 2025 - Microsoft hat für Windows 11 auf Copilot+ PCs neue KI-Funktionen angekündigt: Agent in Settings, Click to Do und Copilot Vision. Die Tools stehen ab heute für ausgewählte Geräte zur Verfügung.

Google bringt Foto-zu-Video-Funktion in Gemini

 11. Juli 2025 - Google hat angekündigt, dass AI Pro-Abonnenten in der Gemini-App ihre Fotos nun in achtsekündige Videos umwandeln können.


