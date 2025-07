Pixel 6a fängt erneut Feuer trotz verpflichtendem Update

Trotz der Installation der verpflichtenden Software, die Überhitzung verhindern soll, geriet ein Pixel 6a am 26. Juli während des Ladevorgangs in Brand. "Android Authority" berichtet , das ein Gerät eines Reddit-Nutzers, auf dem Nachttisch in wenigen Zentimetern Abstand zum Kopfende plötzlich einen lauten Knall von sich gab und in Flammen aufgegangen ist. Das Telefon soll mit einem 45-Watt-Ladegerät des Steam Decks verbunden gewesen sein und setzte sowohl Bettwäsche als auch eine Standklimaanlage in Brand.Google hatte Anfangs dieses Monats das Battery Perfomance Program veröffentlicht (IT Magazine berichtete ), um Akkubrandfälle durch eine verringerte Ladeleistung und kürzere Laufzeiten einzudämmen. Dennoch zeigte der jüngste Vorfall, dass das Update allein offenbar nicht ausreicht.Google bietet betroffenen Nutzern einen kostenlosen Akkuaustuasch an. Wer weiter mit dem Pixel 6a unterwegs ist, sollte prüfen, ob in seinem Land ein Austausch möglich ist oder alternativ auf ein anderes Modell zurückgreifen. (dow)