Whatsapp testet Reminder für Chat-Antworten

Gute Neuigkeiten für vergessliche oder zerstreute Whatsapp-User: Der Messenger experimentiert derzeit mit einer Funktion, womit User benutzerdefinierte Reminder programmieren können, um zu einem späteren Zeitpunkt zu antworten. Dies schreibt "Wabetainfo" zur Beta-Version 2.25.21.14 für Android. Wer sich in einem Chat befindet, kann übers Dreipunkt-Menü eine neue Option anwählen: Erinnere mich. Anschliessend wählt man aus, wann man erneut benachrichtigt werden möchte, um die ausstehende Antwort zu verfassen. Whatsapp wird schliesslich zu gegebener Zeit eine erneute Push-Benachrichtigung mit der betreffenden Chat-Nachricht und dem Vermerk des Reminders generieren.Die neue Funktion eignet sich besonders gut, wenn eine neue Chat-Nachricht zu einem ungünstigen Zeitpunkt eintrifft, eine Antwort erfordert, diese aber aktuell nicht geliefert werden kann. Man kann den Reminder aber auch setzen, wenn die letzte Nachricht in einem Chatverlauf bereits länger her ist. Whatsapp betont, dass die Reminder ausschliesslich auf dem eigenen Gerät gespeichert werden. Kein Chatpartner erfährt folglich davon. Die Reminder sind sowohl für Einzel‑ als auch für Gruppenchats vorgesehen.Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus. Es ist davon auszugehen, dass das derzeit auf Android getestete Feature auch auf iOS verfügbar sein wird. (dok)