Meteoschweiz macht Wetter- und Klimadaten frei zugänglich

Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, stellt ab sofort seinen Fundus an gesammelten, aufbereiteten und veredelten meteorologischen und klimatologischen Daten allen interessierten Kreisen kostenlos zur Verfügung. Dies markiert laut der Mitteilung den Beginn einer neuen Ära für Meteoschweiz und erfolgt im Rahmen von Open Government Data (OGD). Die Daten werden im Verlauf des Jahres 2025 sukzessive auf öffentlich zugänglichen Datenplattformen bereitgestellt. Zentraler Einstiegspunkt ist die OGD-Website von Meteoschweiz , ein grosser Teil der öffentlich verfügbaren Daten wird über die Bundesgeodateninfrastruktur (BGDI) zur Verfügung gestellt, die das das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo im Auftrag des Bundes betreibt.Die Datenreihen von Meteoschweiz reichen teilweise bis 1864 zurück ermöglichen so Rückschlüsse über die langfristige Klimaentwicklung. Inzwischen wurde das Messnetz mehrmals erweitert und automatisiert. Seit über 40 Jahren kann an rund 260 Bodenstationen im 10-Minuten-Takt gemessen werden. Dazu kommen zeitlich hochaufgelöste Radar- und Modellvorhersagedaten auf dem ganzen Gebiet der Schweiz. Pro Tag ergibt sich ein Gesamtvolumen von über einer Milliarde Mess-, Analyse- und Vorhersagewerten. Weitere Informationen liefert Meteoschweiz in einem Blogartikel . (ubi)