Microsofts Onedrive-App für iOS macht Probleme

Microsofts Onedrive-App für iOS kämpft aktuell mit technischen Problemen. So soll es unter anderem zum Synchronisationsfehlern beim Datenaustausch kommen, zu verschwundenen Ordnern und anderen Bugs, wie "Heise" unter Berufung auf Forenbeiträge und Nutzerkommentare berichtet Konkret werden beispielsweise Dateien beim Upload von iOS-Geräten im Cloud-Speicher teils doppelt erstellt. Aber nur eine der beiden Dateien lässt sich öffnen und wenn Nutzer die andere Datei löschen, verschwinden beide. Zudem sollen sich Bilder nicht mehr per Kamera erstellen und wie gewohnt hochladen lassen und auch die Suche funktioniert laut den Berichten nicht.Dabei ist die jüngste Version von Onedrive für iOS gerade einmal eine Woche alt, die Probleme werden mit dem Update jedoch nicht behoben. Eine Lösung für die Bugs steht aktuell also noch aus. (sta)