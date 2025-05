Neue Signal-Version ermöglicht geplante Sprachnachrichten

Der Messenger Signal bekommt ein umfangreiches Update mit unterschiedlichen Neuerungen für die verschiedenen Plattformen, auf denen die App verfügbar ist. Für Android (Version 7.41) etwa gibt’s neu eine Funktion für geplante Sprachnachrichten. Diese können damit vorgängig aufgenommen und dann zu einem definierten Zeitpunkt verschickt werden. Signal nennt als Use Case etwa das Versenden von Geburtstagswünschen. Weiter hat man in der Android-Version die Barrierefreiheit verbessert, eine neue Netzwerkbibliothek eingeführt und kleinere Fehler behoben.Die aufdatierte iOS-App (Version 7.57) bekommt derweil eine bessere Fotoauswahl, neu kommt hierfür die native Medienanzeige von iOS zum Zug. Weiter kann man neu in der Medienübersicht eines Chats auf einen Inhalt klicken und gelangt direkt zur zugehörigen Nachricht im Chatverlauf. Und auch in der iOS-Version gibt’s einige kleinere Fixes. In beiden App-Versionen ist es neu ausserdem möglich, beim Betrachten eines Kontaktes sofort zu sehen, in welchen gemeinsamen Chats man ist.Auch hat Signal in der neuen Version erste Vorbereitungen für das nächste grosse Feature implementiert – Ende-zu-Ende verschlüsselte Backups. Details dazu werden jedoch noch nicht verraten.Die neue Version soll in Kürze an alle Nutzer ausgerollt werden. (win)