Signal schafft Ordnung in der Chat-Übersicht

Der Messenger Signal hat ein Update veröffentlicht, welches in der Android-Version die Möglichkeit eröffnet, Chats in verschiedenen Ordnern zusammenzuführen. Die Organisation erfolgt entweder nach Chat-Typ (Direktchats oder Gruppenchats) oder mit Hilfe von eigenen, personalisierten Ordnern. Die neue Funktion für Chat-Ordner muss unter Einstellungen --> Chats --> Chat-Ordner aktiviert werden. In absehbarer Zeit sollen Chat-Ordner dann auch für die Signal-Apps unter iOS und Desktop zur Verfügung stehen.Für die iOS-App gibt es ebenfalls eine Neuerung, wobei es sich um eine neue Filterfunktion handelt. Zieht man die Chat-Liste nach unten, werden automatisch nur noch ungelesene Chats angezeigt. Diese Funktion war bislang erst unter Android verfügbar und soll demnächst auch in der Desktop-Version Einzug halten. Für letztere verspricht Signal zudem ein Upgrade, was die Ladezeiten der App betrifft. (dok)