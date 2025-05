iPhone 17 Air wird wohl mit schwachem Akku kommen

Das von Apple geplante, mit einer Dicke von 5,5 Millimeter dünnste iPhone aller Zeiten, gerüchteweise "iPhone 17 Air" genannt, dürfte mit einem ziemlich schmalbrüstigen Akku ausgestattet werden, wie "9to5Mac" unter Berufung auf einen Leaker berichtet . Demnach will der Hersteller das Gerät mit einer Batteriekapazität von doch sehr knappen 2800 mAh ausstatten, was eventuell nicht für einen ganzen Tag Betriebszeit reichen wird: Apple-interne Tests hätten gezeigt, das nur 60 bis 70 Prozent der Nutzer einen vollen Tag Batterielaufzeit erreichen würden – bei anderen Modellen liegt dieser Wert zwischen 80 und 90 Prozent. Allerdings wäre dieser Akku nicht wirklich schwächer als derjenige der fünf Jahre alten iPhone-12-Reihe mit 2815 mAh. Und Apple soll für iOS 19 KI-gestützte Batterieoptimierungsmechanismen in petto haben.Erfreulich dagegen ist das geringe Gewicht des iPhone 17 Air, das der Leaker ebenfalls enthüllt: Das Gerät soll gerade mal 145 Gramm wiegen. Damit läge es in der Gewichtsklasse des iPhone SE 2 (148 g) oder iPhone 13 Mini (141 g) – die allerdings deutlich kleinere Bildschirme aufwiesen als das vermutete 6,6-Zoll-Display des iPhone 17 Air. (ubi)