Ubuntu 25.10 kommt mit Gnome 49 und mehr Accessibility

Schon seit Anfang Mai ist bekannt, das Ubuntu 25.10 den Codenamen Questing Quokka trägt und dass man bei Canonical mit der Entwicklung begonnen hat. Jetzt wurden auch einige Details zur kommenden Ubuntu Version bekannt. Die wichtigste Neuerung dürfte Gnome 49 sein. Dieser neue Desktop ist momentan selbst noch in Entwicklung. Canonical versichert aber, dass Ubuntu 25.10 mit aktualisierten Shell-Erweiterungen und einer ebenfalls aktualisierten Oberfläche ausgeliefert wird, die auf den Gnome-Upstream ausgerichtet ist. An Utilities sollen der Bildbetrachter Loupe und der Terminal-Emulator Ptyxis hinzukommen. Weiter soll die Integration mit Microsoft-Umgebungen verbessert werden, dies vor allem durch eine tiefere Integration mit Microsoft Entra ID. Ubuntu-Geräte können so direkt mit einer Entra ID registriert werden, was die automatische Anwendung von Policies ermöglicht.Das kommende Ubuntu-Update wird auch deutliche Verbesserungen bei der Barrierefreiheit bringen. Dies ist unter anderem auch auf das europäische Gesetz über die Barrierefreiheit (EAA, European Accessibility Act) Zurückzuführen, das ab Juni 2025 durchgesetzt werden soll. Naturgemäss will Canonical sicherstellen, dass seine neue Betriebssystemversion dem Gesetz entspricht. Ubuntu 25.10 soll am 14. August 2025 das Feature-Freeze-Stadium erreichen und am 9. Oktober final freigegeben werden. (ubi)