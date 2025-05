Computex: Nvidia präsentiert Blackwell Ultra

An der Computex 2025 in Taiwan hat Nvidia seine neueste GPU vorgestellt, die Blackwell Ultra. Sie ist für grossmassstäbliches KI-Reasoning, Agentic AI und anforderungsreiche Inference Workloads konzipiert und dient als Basis des Systems GB300 NVL72. Dabei handelt es sich um ein flüssigkeitsgekühltes Computing Rack, das laut Nvidia anderthalbmal mehr Leistung bringen soll als sein Vorgänger GB200 NVL72.Laut Nvidia liefert das neue System die elffache Inferenzleistung bei grossen Sprachmodellen, die siebenfache Compute-Leistung und arbeitet mit dem vierfachen Speicher der Hopper-Generation. Nvidia verspricht sich von der geballten Leistung gegenüber den Hopper-Systemen ein Fünfzigfaches an Umsatz. Blackwell-Ultra-Systeme sollen von Cisco, Dell Technologies, HPE, Lenovo und Supermicro ab dem zweiten Halbjahr 2025 auf den Markt kommen.CEO Jensen Huang gab im Rahmen der Ankündigung bekannt: "KI hat einen riesigen Sprung gemacht – schlussfolgernde und agentenbasierte KI erfordern eine um Grössenordnungen höhere Rechenleistung. Für diesen Moment haben wir Blackwell Ultra entwickelt – eine einzige, vielseitige Plattform, die einfach und effizient Pretraining, Post-Training und schlussfolgernde KI-Inferenz durchführen kann." (ubi)