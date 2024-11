Nvidias Blackwell-GPUs überhitzen

Die für den Einsatz in Rechenzentren konzipierten Blackwell-Prozessoren von Nvidia beziehungsweise Nvidias damit ausgestattete NVL72-Server leiden unter einem Überhitzungsproblem, wie "Tom's Hardware" unter Berufung auf einen Artikel von "The Information" (Paywall) berichtet . Dieses Problem hat Nvidia zu mehrfachen Design-Änderungen bei den Servern gezwungen – mit möglichen Lieferverzögerungen für die Kunden, darunter Branchengrössen wie Google, Meta und Microsoft.Das Problem tritt demnach bei Servern mit 72 Prozessoren auf, die insgesamt bis 120 kW Leistung pro Rack konsumieren. Überhitzte GPUs liefern weniger Leistung ab und können anderen Komponenten Schaden zufügen. Die definitive Version der Blackwell-Prozessoren kam nun erst Ende Oktober 2024 in die Massenproduktion. Kunden befürchten nun, dass ihre bestellten Server nicht rechtzeitig geliefert werden und ihre Pläne für den Einsatz der neuen Prozessorgeneration in ihren Rechenzentren durcheinanderbringen, zumal auch noch eine bessere Kühlung entwickelt wurde. (ubi)