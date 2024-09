Microsoft erhält Nvidias Blackwell-Server als Erstkunde

Im März 2024 hat Nvidia die nach eigener Aussage leistungsstärkste GPU der Welt vorgestellt, den Blackwell B200 ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun wurde bekannt, dass Nvidia im Dezember 2024 mit der Auslieferung von Blackwell-B200-bestückten G-B200-Servern beginnen will, die mit Grace-CPUs und Blackwell-GPUs arbeiten. Dies hat der Analyst Tim Culpan letzte Woche verkündet . Ursprünglich sollten die ersten Blackwell-Server schon Ende Oktober ausgeliefert werden. Es kam aber zu Packaging-Problemen, die von Nvidia und TSMC inzwischen ausgeräumt wurden. Sonst hätte die Verzgerrung womöglich bis zu drei Monate betragen.Demnach gehört Microsoft zu den Erstkunden und wird eine grössere Anzahl an Servern erhalten, die in der Azure Cloud eingesetzt werden sollen. Auch die weiteren produzierten Blackwell-Server gehen an grosse Cloud Provider wie Oracle, AWS und Meta. Nvidia bietet zwei Typen solcher Server an, den GB200-NVL36 mit 36 Blackwell-GPUs und den GB200-NVL72 mit 72 GPUs, der im Wesentlichen aus zwei NVL36-Racks besteht. (ubi)