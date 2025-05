Künstliche Intelligenz soll bald selber Software entwickeln

OpenAI-Forschungsleiter Jakub Pachocki prognostiziert einen grossen Sprung in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Bereits im Jahr 2025 soll KI nahezu selbständig Software programmieren können, so ein Bericht des renomierten Magazins " Nature " (Paywall, via " the decoder "). Möglich wird dieser Fortschritt durch spezialisierte "Reasoning-Modelle", die mit einem neuen, zweistufigen Lernverfahren trainiert werden.Diese Modelle bauen eine Art internes Weltmodell auf, das sie befähigt, komplexe Aufgaben zu analysieren und eigenständig Lösungen zu entwickeln. Pachocki betont: Das Reasoning dieser Modelle unterscheide sich zwar grundlegend vom menschlichen Denken, könne aber dennoch hochproduktive Ergebnisse liefern.KI-Systeme, die als nahezu eigenständige Softwareentwickler agieren: Der Wandel vom reaktiven zum kreativen System würde damit Realität. Langfristig geht die Vision aber noch weiter. OpenAI will KI-Systeme entwickeln, die nicht nur programmieren, sondern auch eigenständig Forschung betreiben und wirtschaftlich relevante Erkenntnisse generieren. Das Ziel ist eine Art digitale Forschungsassistenz, die Unternehmen, Wissenschaft und Technologiebranche nachhaltig verändern könnte. (spf)