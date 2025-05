Screenshot-Sperre für Teams geplant

Nicht jeder, der in einem Teams-Meeting seinen Bildschirm teilt, dürfte darüber begeistert sein, das andere Teilnehmer von diesem Screencast Screenshots erstellen und speichern können. Denn auf diese Weise könnten vertrauliche Daten in falsche Hände geraten. Dem will Microsoft nun ein Ende setzen. In der Microsoft 365 Roadmap taucht unter dem Titel "Enhanced Meeting Protection" ein neues Feature auf, das beim Erstellen eines Screenshots stattdessen nur einen schwarzen Bildschirm generiert.Die Neuerung ist für den Rollout ab Juli 2025 geplant und soll in allen Desktop- und Mobile-Apps sowie in der Web-Version von Teams zum Zug kommen. Darüber hinaus sollen Teilnehmer, die von nicht unterstützen Plattformen her kommen, automatisch auf Audio-only geschaltet werden. Ob die neue Funktionalität per Default aktiviert ist oder vom Meeting-Organisator ein- und ausgeschaltet werden kann, ist nicht klar. (ubi)