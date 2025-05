Suchmaschinen: Bing legt zu, Google schrumpft leicht

Gemäss den Zahlen von Statcounter zusammengefasst von Statista , hat der Marktanteil von Bing unter den Suchmaschinen seit Januar 2020 von 5,53 bis März 20235 auf 12,21 Prozent zugenommen. Der Anteil von Google dagegen nimmt seit Anfang 2024 praktisch stetig ab, wenn auch auf nach wie vor hohem Niveau. So lag der Anteil der Google Suchanfragen im Januar 2024 bei 81,95 Prozent, während er im März 2025 nur noch bei 79,1 Prozent lag. Im Januar 2020 gingen noch über 87 Prozent der weltweiten Desktop-Suchanfragen auf das Konto von Google.Bing konnte seinen Anteil somit in den letzten viereinviertel Jahren mehr als verdoppeln, bei Google sank der Anteil um etwas über 7 Prozentpunkte. Dennoch bleibt Google mit grossem Abstand die am meisten genutzte Suchmaschine und dürfte dies wohl auch auf absehbare Zukunft hin bleiben. Wenn es um Suchanfragen geht, sollte man heutzutage auch KI-Chatbots wie ChatGPT mitberücksichtigen. Doch auch damit geht von Googles Marktanteil kaum etwas verloren, denn die Nutzer haben für Suchmaschinen und Chatbots unterschiedliche Use Cases. (ubi)