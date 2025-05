Windows 11 verliert nach Aufholjagd wieder an Schwung

Trotz nahendem Support-Ende haben es Schweizer Nutzer nicht mehr allzu eilig, auf Windows 11 umzusteigen. Das legen zumindest die aktuellsten Zahlen von Statcounter nahe. Noch im März ist der OS-Anteil im Vergleich zum Vormonat um knapp 5 Prozent gestiegen. Erstmals lag Windows 11 somit auf der Spitzenposition vor Windows 10.Zwischen März und April hat die neuste Windows-Version hingegen deutlich an Rückenwind verloren. Der Zuwachs belief sich nur noch auf rund einen Prozentpunkt, mittlerweile liegt Windows 11 in der Schweiz bei einem Anteil von 50,5 Prozent.Ganz anders sieht es wiederum global aus. Hier liegt Windows 10 mit einem Anteil von rund 53 Prozent noch klar vor Windows 11 mit lediglich 43,7 Prozent. Allzu viel Zeit sollten sich Nutzer allerdings nicht mehr lassen. Am 14. Oktober 2025 läuft der Support für Windows 10 aus. (sta)