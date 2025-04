Intel wechselt mit neuer CPU-Generation abermals Sockel

Intel setzt mit seinen kommenden Nova Lake S-Prozessoren wohl auch auf einen neuen CPU-Sockel. Damit steht bereits nach einer Generation abermals ein Sockel-Wechsel an. Wer also ein Mainboard mit LGA-1851-Sockel besitzt, muss mit einem CPU-Upgrade auch in ein neues Board investieren.Die Informationen gehen aus einem Frachtdokument hervor, wie "Tom’s Hardware" berichtet . Demnach steht mit den neuen CPUs der Umstieg auf die LGA-1954-Plattform an.Allerdings: Noch bleibt etwas Zeit. Mit der Einführung der neuen CPU-Generation wird erst im Laufe des Jahres 2026 gerechnet. Damit bleibt Intel zumindest in seinem bisherigen Zweijahresrhythmus für den Sockel-Wechsel. (sta)