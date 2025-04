Streit um Unterschriften, Referendum gegen E-ID unsicher

Die Schweiz könnte schon bald ein zweites Mal über die Einführung der E-ID abstimmen. Kurz vor dem Stichtag seien in Bundesbern nämlich rund 63'000 Unterschriften eingegangen ( via "Tages-Anzeiger") – nötig für das Referendum wären 50'000. Die Einreichung der gesammelten Unterschriften kommt aber nicht von einem Komitee oder einem Zusammenschluss, sondern von verschiedenen Seiten. So etwa von der während der Pandemie gegründeten Bewegung Mass-Voll um Präsident Nicolas Rimoldi, von der Piratenpartei, der Jungen SVP und der Freunde der Verfassung.Das Problem: Innerhalb der unheiligen Allianz gibt’s Reibereien. Laut Stellungnahme ihres Präsidenten Jorgo Ananiadis ( via "SRF") sieht die Piratenpartei die 20'000 selbst eingereichten Unterschriften kritisch – es handle sich um eine Racheaktion von zwei abgesetzten Vorstandsmitgliedern. Bei Mass-Voll sieht es ähnlich aus: Präsident Rimoldi forderte die Rüchgabe der eingereichten Unterschriften, die ohne sein Einverständnis eingereicht worden seien.