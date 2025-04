Llama 4 ist nur mit Tricks top

Kürzlich hat Meta die ersten Llama-4-Sprachmodelle freigegeben und die überragende Leistung seiner neuen KI-Modell-Generation in den Vordergrund gestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). So betonte Meta etwa, Llama 4 habe in Tests als zweitbestes Modell nach Googles Gemini 2.5 abgeschnitten.Jetzt wurde bekannt, dass Meta bei den Tests auf der KI-Benchmark-Plattform LMarena getrickst hat. Zum Einsatz kam nämlich eine speziell getunte Version von Llama 4 Maverick. Meta hat dies inzwischen eingeräumt und neue Tests mit der fürs Publikum freigegebenen Version von Llama 4 Maverick durchgeführt. Und siehe da: Jetzt liegt das Modell auf dem 32. Platz, also weit hinter vielen Konkurrenzmodellen.Meta entschuldigte sich gemäss "Techcrunch" für die Trickserei mit den Worten: "Llama-4-Maverick-03-26-Experimental ist eine für Chat optimierte Version, mit der wir experimentiert haben und die auf LMarena gut performt." Man wolle nun verfolgen, wie Entwickler die Open-Source-Version Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct auf ihre Use Cases anpassen und sei auf Feedback eingestellt. (ubi)