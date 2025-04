Apple Vision Pro 2 steht bereits in den Startlöchern

Diverse Berichte deuten darauf hin, dass Apple die Produktion der Vision Pro bereits eingestellt hat und den Launch des Nachfolgemodells vorbereitet. Dies schreibt unter anderem das asiatische Medium "ithome.com". Die Produktion sei wohl deshalb bereits beendet, da der Hersteller noch über einen grossen Lagerbestand verfügt weil sich das Gadget aufgrund des enormen Preises nur schleppend verkauft. Daher überbrückt Apple wohl mit dem Restbestand, während das Nachfolgemodell für die Massenproduktion vorbereitet wird.Bei der Vision Pro 2, sofern sie tatsächlich so heissen wird, handelt es sich aber den Berichten zu Folge eher um eine Überarbeitung als eine Neuentwicklung. Mögliche Verbesserungen wären etwa der M4-Chip, verbesserte Displays sowie möglicherweise ein angepasstes Design, um das Problem der Gewichtsverteilung anzugehen. Obwohl noch wenig bekannt ist, sollen die Auslieferungen schon in diesem Jahr starten. Analysten rechnen damit, dass sich am hohen Preis aber nur wenig ändern wird. Ob es das Nachfolgemodell offiziell in die Schweiz schaffen wird, steht ausserdem in den Sternen. (dok)